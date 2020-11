Mon temps... de ne rien faire

Le confinement n’est pas une partie de plaisir pour beaucoup de gens, et je le conçois aisément. Mais moi, je l’aime bien ce confinement. Il a ses avantages. De toute façon, quitte à y être contraint autant lui trouver du positif. En radio le temps n’est pas notre ami. Il est implacable, irréversible, toujours trop court et vous pouvez toujours vous gratter pour négocier avec lui.

Donc, ce confinement donne du temps, temps que je n’aurai pas eu dans d’autres circonstances, de par la société dans laquelle nous évoluons, que je n’aurai pas pris de par les schémas que je m’impose, souvent malgré mes envies.

Je me souviens, Mars Avril avait été en cela particulièrement bénéfique. J’avais pris alors le temps de m’écouter d’avantage, de beaux projets ont vu le jour dans ma petite tête, des réponses sur des sujets importants sont apparues. Et si les projets ont pu être interrompus par ce second confinement, j’ai aujourd’hui encore plus de temps pour les préparer davantage. Et je n’ai pas encore d’enfant, alors d’aucun dirait « forcément tout de suite c’est plus simple d’avoir du temps ».

Oui.

Du temps, pour réfléchir, penser, ou ne rien faire. En dehors de mes journées de travail, entendons-nous bien ! Car il faut bien donner un sens à ces journées, évidemment. Mais vraiment, ne rien faire de son temps, c’est fou à quel point cela peut nous faire nous sentir coupables…

Alors, pour cette fois, je prendrai ma guitare et je ferai comme si je faisais quelque chose, tout en ne faisant rien. Méditation instinctive des doigts, après une journée à utiliser ma bouche pour parler dans le micro.

1 minute, 1 heure, 1 journée. Qu’importe le temps, faites-en bon usage.