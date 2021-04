Mordus d'entreprendre - 28 avril 2021 à 11:00

Tous les mercredis à 11h00

L'ob­jec­tif de cet­te émission est de donner des exemples du dy­na­mis­me éco­no­mi­que, in­dus­triel et agri­co­le en fai­sant in­ter­ve­nir des ac­teurs qui ont un rô­le dans la vie éco­no­mi­que du dé­par­te­ment. Témoignages d'artisans, de commerçants et d'industriels concernant leurs parcours professionnels et leurs entreprises.