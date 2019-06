Morgan View: la communication au service des produits de l'Anjou

Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une entreprise membre du label Produit en Anjou. Aujourd'hui, il s'agit de la boite de communication MorganView basée à Beaucouzée.

Issue d'une fusion de deux sociétées :

La première spécialisée dans la production d'images, la seconde, dans la communication.

Le nom vient du prénom du premier associé, Morgan Barillé et du nom anglicisée du second, Philippe Vioud.

Leur but : permettre à leur client de développer de véritable stratégie de communication