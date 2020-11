Morgane Merle de l'APF Handicap : Une vie après l'AVC

En France, environ 140 000 nouveaux cas d'AVC (Accident Vasculaire Cérébral) sont comptabilisés par an. Les AVC sont aussi fréquents que les infarctus. Cette pathologie peut atteindre des personnes de tout âge et laisse souvent de graves séquelles.

Comment faire face ces séquelles et "découvrir la personne qu'on devient dit Morgane Merle, elle-même victime d'un AVC il y a 7 ans et membre de la délégation départementale de APF Handicap?

Notamment avec des groupes de parole propose-t-elle.

Pour rejoindre ces groupes, vous pouvez aussi contacter Morgane Merle au 06 23 95 30 64 ou Virginie Sagnard à la Délégation : 06 81 99 51 23 et virginie.sagnard@apf.asso.fr



©dd42.blogs.apf.asso.fr