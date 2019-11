Mots de passes et sécurité sur internet

Faire ses achats sur Internet est devenu une habitude, presque un réflexe, pour de nombreux consommateurs. Cependant, quelques précautions sont a prendre, et notamment en ce qui concerne les mots de passes, qui pour être " forts ", doivent être complexes, pour nous, et surtout pour les pirates informatiques.



On fait le point en compagnie de Françoise Grimard et Thomas Renier-Tisserat, juriste en service civique à l'UFC Que Choisir de la Sarthe.