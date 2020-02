Moufl'et compagnie à Trégueux et Langueux

6 spectacles, 14 représentations, une exposition et des espaces ludiques

pour rêver et se raconter des histoires toute la semaine !

Pour en parler les invités des Midis RCF Jean-Noël RACINET de Bleu Pluriel à trégueux et Eric MEUROU du Grand pré à Langueux aux micro de Jean-Sébastien PATUREL