Municipales 2020 : comment aider les candidats à maîtriser les enjeux écologiques ?

Antoine Goxe, Chargé de Mission Territoires Durables au CERDD, le Centre Ressources du développement durable, basé à Loos en Gohelle, nous présente cet outil : un Mooc intitulé « MON VILLAGE, MA VILLE EN TRANSITIONS »

Il propose 58 modules vidéos pédagogiques sur 6 thèmes interconnectés :

• Alimentation durable

• Déchets et économie circulaire

• Habitat et transition énergétique

• Mobilités durables

• Nature et biodiversité

• Innovations sociales

C'est ouvert à tous : en particulier aux élus, candidats mais aussi techniciens, citoyens, étudiants...

Plus d'info sur : https://mooctransitions.360learning.com/