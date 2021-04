Music Fund est une association sans but lucratif belge qui soutient des écoles de musique et des projets à vocation socio-artistique dans des zones de conflit et des pays en développement, mais aussi en Europe.



Music Fund récolte des instruments de musique, les répare et leur offre une deuxième vie en les donnant à des projets musicaux.



Music Fund ne limite cependant pas son action au simple don. La formation de réparateurs d’instruments et l’aménagement d’ateliers de réparation sont au coeur de ses projets et leur donnent un caractère durable.



Les réparateurs ainsi formés peuvent envisager d’en faire un métier et faire rayonner leur savoir-faire.