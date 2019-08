Myriam Dhergam : études en médecine et risques psycho-sociaux

Etudes en médecine et risques psycho-sociaux



Il n'est pas original que de dire que les études de médecine sont longues et requierent travail de longue haleine et rigueur.

Mais on fait souvent l'impasse sur la partie d'apprentissage du métier de médecin, qui débute dès la 3ème année.

Elle plonge des jeunes de 20 ans dans un univers où la souffrance des patients mais aussi l'organisation hospitalière peut déstabiliser.

On parle alors d'éventuels risques psycho sociaux des étudiants.

Myriam Dergham, elle, est en 5ème année à la faculté de médecine Jacques Lisfranc à Saint-Etienne. Elle s'est engagée parallèlement dans un master en sciences politiques qui veut étudier ces risques psycho sociaux.

Elle travaille pour cela au département d'études politiques et territoriales de l'Université Lyon Saint-Etienne.