Najah Alali, quitter l'enfer de la Syrie

Najah est née et a grandi à Alep. Après un premier mariage forcé qui ne la rend que malheureuse, elle rencontre Abdelkader. Amoureuse, enceinte, épanouie dans les bras de son nouveau mari, elle pense enfin pouvoir connaître le bonheur. Les premiers bombardements de la ville au début des années 2010 viennent brutalement briser ses rêves. La vie - ou la survie - devient trop dangereuse. Il faut fuir la Syrie. Mais pour aller où ? En Turquie ? En Europe ? Najah et sa famille commencent alors un long périple avec pour seul objectif : quitter l'enfer... Dans ce témoignage d'une grande sincérité, Najah Alali revient avec beaucoup de courage sur son parcours poignant, de la fuite de son pays en guerre au combat qu'elle a dû mener avec Abdelkader et leurs quatre enfants pour retrouver une vie décente en Europe.