Nathalie Levy, l'accompagnement jusqu'au bout

Nathalie Levy Nathalie Levy, née le 22 novembre 1976, est une journaliste française ayant principalement exercé à la télévision : d'abord présentatrice de journal sur BFM TV, puis animatrice d'une émission d'information quotidienne en direct sur France 5. Elle a également présenté Votre grand journal du soir sur la station de radio Europe 1 lors de la saison 2019-2020. Un autre projet voit le jour à partir de juillet 2020 : l'écriture de son premier ouvrage Courage au coeur et sac au dos :

Dans un récit touchant et sans fard, la journaliste décrit la complicité qui la lie à sa grand-mère, l'inversion des rôles au fil du temps et les aléas du grand âge. À travers son expérience personnelle, Nathalie nourrit des interrogations essentielles dans la société actuelle : comment prendre soin de nos aînés face au manque criant d'infrastructures ? Comment préserver son foyer, malgré les tensions et les sacrifices, qu'entraîne inévitablement la prise en charge d'un aïeul ? La récente crise du COVID-19, qui a particulièrement touché les Ehpad, va-t-elle enclencher les mesures tant attendues ? Le portrait tendre et intime d'une femme qui a traversé le siècle. Un bel hommage et une réflexion sur la transmission, les liens familiaux et la solidarité.



EXTRAIT :

« Mamie ??? !!! »

Elle est là, dans la salle de bains, son corps abîmé penché sur le lavabo.

— Que fais-tu là ma fille chérie ?

— Je tente de te joindre depuis des heures, tu ne réponds pas au téléphone !

— J’ai été malade au petit matin. Mon ventre m’a fait beaucoup souffrir. J’étais tellement fatiguée par la douleur que je me suis recouchée et j’ai fini par me rendormir. Je viens juste de me relever.

Je l’écoute à peine. Elle est vivante. Je la serre fort. Je tente d’éviter qu’elle me voie pleurer. Elle le sent pourtant et me gronde avec tendresse :

« Je ne veux pas que tu aies peur pour moi. Rentre chez toi, tu ne devrais pas être ici à cette heure-là ! » Je ne réponds pas et l’étreins un peu plus fort.

« Nathalie, chérie, sois raisonnable. Calme-toi, ma petite-fille. Tu sais que je n’aime pas te voir comme ça. Ça va aller, chérie. »

Elle me berce, me réconforte, sourit. Je me perds dans son souffle, dans sa fragrance poudrée aux accents de lilas. Elle sait combien on tremble pour elle. Pour moi, elle seule a les mots, les gestes qui rassurent. Elle le sait. Elle porte cette responsabilité. N’est-ce pas trop lourd pour elle ?



La boîte à toutdoux pour Nathalie Levy :

- L'objet dont vous auriez du mal à vous séparer ? je suis accro à mon téléphone portable, pour appeler ma grand-mère, mais de plus en plus difficile aujourd'hui car elle entend moins bien. Je préfère filer la voir le plus souvent possible.

- Une loi qui vous a marqué ? La loi 1974 de Simone Weil pour son visage de femme

- Un prochain rêve à réaliser ? retourner dans le Var avec mamie.. Qu'elle m'accompagne encore.. longtemps



Choix musicaux :

Céline Dion « J’irai où tu iras » - Irene Cara « Out here on my own » et Mike Brandt « Qui saura ? »