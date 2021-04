Naviguer avec Isabelle Autissier

Isabelle Autissier a grandi sans l'influence des clichés et destins assignés par le genre : En se moquant des normes, en ignorant toute limite que quiconque voudrait imposer aux femmes. Et en refusant spontanément qu’il puisse y avoir la moindre différence entre les libertés et ambitions des filles et celles des garçons. J’ai eu la chance d’avoir des parents heureux et fiers d’avoir cinq filles. Et le privilège incroyable qu’ils ne nous aient jamais dit que, parce que nous étions des filles, il y avait des choses auxquelles nous n’aurions pas accès. Jamais la moindre réflexion du style : « Voilà un métier idéal pour une fille », ou bien « Ce job est trop masculin » ! L’horizon était dégagé.

Au sortir de l’école, j’ai travaillé successivement à Concarneau, à Lorient et à La Rochelle. D’abord dans la recherche puis comme enseignante à l’Ecole maritime et aquacole. Et parallèlement, oui, j’ai construit un bateau. Je rêve de naviguer. Je rêve des océans, du cap Horn et des mers du Sud. Je dois partir ! Alors je combine pendant quelques années mon travail de prof avec le début de la course au large : Mini-Transat, Solitaire du Figaro. Ça fonctionne plutôt bien. Jusqu’au tour du monde. Isabelle Autissier