Nawal & Abou Lagraa le duo qui impulse la Baraka à la Chapelle d'Annonay

SI Nawal & Abou Lagraa ont décidé de codiriger La Baraka & La Chapelle depuis 2018 c'est pour suivre chacun son chemin : plus ascendant plus mature chez Abou Lagraa qui a eu un parcours fulgurant dans la danse contemporaine et s’est très vite tourné vers la chorégraphie. Le cheminement de Nawal Lagraa Aït Benalla a été différent : d’abord celui d’une magnifique et prometteuse chorégraphe pleinement habitée par la nécessité de créer pour lever les blocages de notre société. Elle se sert de la discipline que la danse demande pour mettre cette exigence au service des autres, aider chacun et chacune à s’émanciper et à sortir de sa condition.