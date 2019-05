Ne brûlons pas d'impatience

"Cette émotion est le signe de notre époque : celle où tout doit aller vite. Celle de l'impatience, de l'immédiateté, des visions à court terme. Nous sommes dans un pays qui ne voit plus au loin et qui ne sais plus non plus regarder en arrière sauf lorsqu'il se produit un événement brutal comme celui-ci" - Christophe VITAL