Négociation en entreprise

Depuis les décrets Macron la négociation d'entreprise est devenue la règle principale du droit dans l'entreprise. Elle doit coller aux réalités, rapprocher les acteurs, salariés et employeurs, pour répondre au plus juste des besoins. La pendémie remet en question les modalités de collaboration, que devient la gestion des équipes ? Le télétravail responsabilise et isole, que faut-il négocier ? Quelles adaptations sont nécessaires ?