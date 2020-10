Nicoletta fêtera ses 50 ans de scène en Février 2021 au Lido de Paris

Un répertoire somptueux écrit par les plus grands auteurs, qui resonne dans le cœur de tous, de Il est mort le soleil à La musique en passant par Mamy blue... 23 albums et plus de 3000 concerts, qui ont sensibilisé des milliers d’admirateurs à travers le monde, ont fait de Nicoletta une artiste unique de la chanson française... Elle fêtera les 3 et 4 février 2021 ses cinquante ans de scène au Lido de Paris, le Cabaret le plus prestigieux de Paris.