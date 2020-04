Nijolé Sadunaité, un sourire au Goulag

La période dramatique aux enjeux insaisissables dans laquelle nous sommes soudainement entrés est certainement propice à la réflexion, à la lecture, à la profonde méditation devant les exemples de ceux et celles qui nous ont précédés dans les grandes épreuves.

En mars 1990, il y a donc 30 ans, nous rencontrions pour une interview filmée dans la crypte de l’église St Ferdinand des Ternes à Paris une femme fascinante, extraordinaire de joie et de force rassemblées : la lituanienne Nijolé Sadunaité, l’une des figures les plus prestigieuses de la dissidence de l’Est face à la dictature soviétique.