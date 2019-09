Cette semaine avec la revue Faim et Développement Magazine du CCFD Terre Solidaire, nous aborderons la situation des personnes exilées sur notre territoire ; c’est Nina Marx, chargée de mission au CCFD qui intervient et qui nous aidera à mieux comprendre pourquoi la situation est inacceptable et quelles sont les alternatives . Elle nous parlera également de sa fonction et de sa mission au sein du CCFD