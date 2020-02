De Montbrison à Lannion, Noé trace sa route pour apprendre le métier qui le passionne, celui de journaliste ! Cela passe par de nombreux stages, d'où sa présence chez nous à RCF pour 5 semaines.

Presse écrite, Radio, Télé, l'info sous toutes ses formes, avec le bonheur des rencontres, le plaisir de travailler vite et bien au service des citoyens,! Malgré les difficultés et une concurrence de plus en plus forte, Noé nous montre que le métier de journaliste fait toujours rêver !