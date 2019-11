Noël en arabe

Le Moyen Orient est toujours en ébullition, et l'on rêve encore et toujours d'un apaisement...un jour...En attendant, les vies et les amours des uns et des autres continuent, plus ou moins faciles, plus ou moins stables.

En décembre 2015 Ina Bourreille avait interviewé nos amis maronites libanais ou irakiens et leur parole est encore pertinente aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la présence des migrants dont on parle, prégnante, préoccupante, et ce ne sont pas juste des numéros de dossier mais bien des humains, hommes, femmes, enfants, handicapés, en famille ou isolés, et lorsqu'on entend " à la rue" c'est vivre et manger et mourir peut-être dehors, comme un chien ne le vit pas, une indignité que la pastorale des migrants a la lourde charge de transformer en miracle trois ou quatre fois par jour, à la force du poignet et de la foi qui les anime !



Noël, c'est la joie du Christ qui nous est donnée, mais cette joie nous pouvons la transformer et la donner à d'autres qui en manquent furieusement.

En ce mois de décembre "Cap éducation" vous propose une rediffusion de ces enregistrements sur ce thème hélas toujours d'actualité :

Mardi 3 décembre : Nadim Hodali, palestinien et catholique , resté en France par amour.

Mardi 10 décembre : Mona Meigne Sacre, libanaise maronite.

Mardi 24 décembre : Père Nabil, prêtre libanais maronite.

Mardi 31 décembre : Mona Zaiter, enseignante chercheur à l'IEP (Institut d'Etudes Politiques) de Bordeaux

