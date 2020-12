Noël et l'Espérance du monde

« Quand on ne verra plus vers les jours de Noël,

Dans la paille et l’espace et étable et le temps,

Naître le dernier né des enfants d’Israël,

Et Joseph le couver de regards importants ».

Charles Péguy avait raison. L’Espérance du monde peut mourir sous le fatras de l’indifférence et du narcissisme. Heureusement, Noël, c’est toujours le même regard vers le ciel, cet appel du coeur mêlé de certitude et d’amour.