Nos différents handicaps... une richesse !

Une fois par mois, l’association Le Grain de Blé vous donne rendez-vous pour partager ce qui fait pour eux "' la force des différences ". Par la voix de personnes en situation de handicap vivant à la Maison Saint Damien au Mans et de leurs accompagnateurs, Le Grain de Blé apporte son témoignage sur un thème particulier.



Aujourd'hui, ils nous parlent de la mixité des handicaps et du partage que cela permet entre les résidents.



Pour en parler, Caroline et Morgan, résidents à la Maison St Damien et Anne Brunet, éducatrice. On les retrouve au micro de Loïc Blanchard.