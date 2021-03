Notre rapport à la nourriture

Pour nous éclairer sur ce sujet nous avons choisi d’inviter Karyne Surbier. www.karynesurbiernaturopathe.com

Elle est naturopathe dans la commune du Haillan et de Saint-Loubès, et depuis longtemps ces questions d’alimentation l'intéressent. Elle apprend à ses patients à manger sainement et en pleine conscience et elle les aide à se sentir mieux dans leur corps.