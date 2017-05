Notre santÃ© fÃªte sa 100Ã¨me Ã©mission

Déjà la centième émission de « Notre santé », l'émission médicale animée chaque semaine par Domnique Jaubert sur RCF Bordeaux !

Pour fêter cet anniversaire nous recevons un grand professionnel le Dr. Jean-Daniel Flaysakier, responsable du domaine de la santé à la rédaction de France 2, qui répond aux questions que nous nous posons sur la qualité de l’information médicale dans les différents médias. Un sujet qu'il maÎtrise parfaitement notamment grâce à son blog http://www.docteurjd.com/ sur lequel il déchiffre pour vous l'actualité médicale.

Au cours de ces deux ans et demi, « Notre santé » a voulu vous apporter une information objective sur tout ce qui vit et se vit dans le monde de la santé : Informations strictement médicales sur telle maladie ou tel traitement, avancées de la recherche mais aussi profils de professionnels de santé, parole donnée aux malades ou aux associations de patients, questions médico-sociales, sociétales et éthiques.

Nous avons voulu montrer qu’en matière de santé l’optimisme, en ce début de XXIème siècle, est plus que jamais possible et qu’il faut se garder à la fois des peurs irraisonnées et des effets d’annonce générant de faux espoirs.

Cette émission est la vôtre, n’hésitez pas à réagir et à nous communiquer les sujets que vous aimeriez voir traités en nous envoyant un mail à dominique.jaubert@rcf.fr.

L'émission "spéciale 100ème" de "Notre santé" sera diffusée le mercredi 31 mai à 11h30 et le samedi 3 juin à 11h00 puis à réécouter ci-dessous.