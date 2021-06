Nous sommes tous responsable des océans

Chaque minute, l’équivalent d’un camion poubelle de plastique est déversé dans l’océan.

Nous produisons en moyenne 300 millions de tonnes de plastiques par an et on estime qu’entre 8 et 12 millions de tonnes finissent dans nos océans.

L’ampleur de la contamination par les déchets plastiques est énorme. Une fois dans l’océan, il est très difficile voire impossible de nettoyer ces déchets.

Ils flottent dans tous les océans du monde, des régions polaires à l’équateur et à toutes les profondeurs, causant des effets désastreux sur la faune marine et les oiseaux de mer. Et bientôt sur les humains !!

Les changements climatiques ainsi que la pression démographique sur les zones côtières fragilisent chaque jour un peu plus la bande littorale. Aujourd'hui il est urgent d'anticiper les impacts grandissants sur nos littoraux.



Pour nous éclairer sur ce sujet nous avons choisi d’inviter Anthony Boudet, Consultant en responsabilité sociétale des entreprises et en marketing commercial chez Green Marketing