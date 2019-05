"Numéro 39" un magazine original

Créée en 2016 et basée à Prémanon, cette entreprise de presse écrite a pour ambition de se démarquer à travers un contenu original haut de gamme et une exigence de qualité rédactionnelle : des articles inédits, des rencontres de personnalités jurasiennes inconnues...

Une ambition qui s'est concrétisée déjà en 2011 avec la mise en place, du "Nordique magazine", un média dédié aux disciplines hivernales tels que le ski de fond et le biathlon.

Franck Lacroix, Directeur de publication de "Numéro 39" et Armand Spicher, Journaliste et Responsable marketing sont nos invités.

www.numero39.com