Octopus dépollution

malgré le covid, ils organisent des opérations de dépollution en France et un peu partout en Europe… ce week-end, ils étaient au Port du rhin...

Ils ont invité l’association Wings of the Ocean, qui possède un 3 mâts qu’elle utilise pour faire de la dépollution en Méditerranée et un peu partout sur le globe, pour leur prêter main forte dans cette opération... Lola Ott est la directrice opérationnelle de l'ONG Octopus, elle répond au micro d'Adrien Beaujean pour RCF Alsace...