Olivier Morin fait revivre la ferme de ses ancêtres (1/5)

On découvre Les Volailles d'Olivier, Olivier Morin a décidé de faire revivre la ferme de son enfance : la ferme de Montgarny dans la Brenne, à la frontière avec la Touraine. 100 ans d'histoire et un idée innovante pour héberger les poulets et les pintades : des poulaillers en bois amovibles. Un projet soutenu par la plateforme Miimosa et la chambre d'agriculture de l'indre.