Omar Ben Abderahmen

Originaire du Puy, il a passé 5 ans à Sciences-Po Paris, avec une année de stage à Bangkok. Après ce parcours prestigieux, il a choisi de s'installer à Saint-Etienne pour terminer ses études par un master de droit public. Il a toujours été engagé au service de la solidarité et de l'égalité des chances et vient de créer l'association Jeunes Ensemble 42 qui réunit étudiants volontaires et jeunes des collèges et lycéens pour de l'aide au travail scolaire. Amoureux de notre ville, déterminé et talentueux, il veut mettre ses compétences au service des autres. Il nous partage son parcours et ses passions dans ce numéro réalisé par Jean-Marc Chazot, avec zoom