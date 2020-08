Palais de la Maquette à Valras-Plage

Cela fait 55 ans que Mr Pascal François collectionne et fabrique des maquettes en LEGO. Cette passion lui a fait ouvrir en 2004 sur 200m2, un musée unique en France qui nous présente les plus grandes constructions de LEGO françaises, des vitrines à thèmes et à la fin, la possibilité de construire sa propre maquette! Une passion...ou une maladie contagieuse ?!