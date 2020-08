Parc France Aventure

Arnaud Ponsot, son directeur, nous présente cet espace ludique et sportif pour petits et grands, qui propose 9 parcours adaptés aux envies et aux possibilités de chacun, dans le respect de la nature et des arbres ! De nombreuses activités sont également proposées en particulier pour les plus jeunes et les familles. On peut même le parcourir de nuit à la lumière des lampes frontales. Le parc connait cet été un très grand succès, il est utile de réserver pour bien préparer sa venue sur le site du Parc Aventure de Saint-Jean-Bonnefonds