Parcours réussite - 20 juin 2019 à 11:30

Tous les jeudis à 11h30

Dans Parcours réussite on parle tour à tour des élèves ingénieurs et des ingénieurs à Bourges. Nous rencontrons également des apprentis et leurs formateurs avec le CFA de Bourges. Anne-Lucie Clausse nous proposera de découvrir quelques portraits de femmes au parcours exceptionnel. Sans oublier, les témoignages de jeunes qui effectuent un service civique avec l'aide de l'organisme Unis Cités. En somme nous vous proposons plein de chemins divers vers la réussite.