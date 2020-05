Parents confinés, désemparés, l'Institut de la Parentalité vous aide

L'institut de la Parentalité à Floirac, un espace de dialogue et d'écoute pour les parents, d'accompagnement psychologique, reste en lien avec tout le public qui en a besoin, grâce au téléphone, aux réseaux sociaux et mails. Il vient pendant 4 semaines à l'antenne de Cap Education. Anne Raynaud Postel, fondatrice et directrice est à votre écoute. N'hésitez pas à réagir par mail à auditeur.bordeaux@rcf.fr