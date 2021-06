Parents de 8 enfants, ils accueillent Julia, de l'aide sociale à l'enfance

"Je veux rester avec vous pour toujours" ce sont les mots de cette jeune fille de 12 ans qui venait passer l'été avec eux depuis quatre ans... Après de nombreux combats administratifs, ils lui ouvrent leur foyer. Ni adoptants ni famille d'accueil, ils portent pour elle et autour d'elle la fonction parentale. Nicolas et Cinderella Lucas deviennent aux yeux de la loi tiers dignes de confiance.

Un an après, ils prennent la plume et publient un livre pour témoigner de ce parcours. Rencontre.