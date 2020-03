Parkour 59

Parkour59 est une association des Hauts-de-France qui forme, au travers de l'art du déplacement et du mouvement urbain, tous les publics au dépassement et à l'expression de soi. Si cette structure apparue en 2009 encourage et forme à des pratiques sportives ancrées dans la ville, elle développe aussi des activités culturelles et sportives, par la construction de spectacles et d'exhibitions, et des actions éducatives, aidant chacun à prendre sa place de citoyen au sein des espaces publics.



Rencontre avec Larbi Liferki, président de l’association roubaisienne Parkour59.