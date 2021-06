Parler d’amour et de sexualité avec nos enfants : un enjeu magnifique et indispensable dans l’escarcelle des devoirs des parents et des droits des enfants. Et sans doute encore un domaine sensible et complexe en ces temps où la toile internet a vite fait de devancer le processus éducatif.

Deux femmes animées par le même désir d’accompagner des parents quelquefois dépassés par les événements, ont uni leur force et leur expertise pour proposer un parcours d’apprentissage et de partage sous forme de conférence et d’ateliers.

Laure de Pelichy, Conseillère conjugale et familiale missionnée par le Diocèse pour l’Education Affective Relationnelle et Sexuelle et Estelle Mordelet, Chargée des actions et projets à l’Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret présente ce parcours qui se différencie et complète l’éducation scolaire.



Pour en savoir plus sur les ateliers programmés : www.epe45.fr contact@epe45.fr