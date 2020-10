Parler mieux pour aller mieux !

Cela ne semble pas évident de prime abord, mais vous l'entendrez, s'affirmer par la parole, adopter une attitude verbale positive a une influence certaine sur la confiance en soi. La preuve avec Gabrielle de la Bigne, coach professionnelle et Anne-Sophie Peeters, éducatrice auprès d'élèves de primaire en remédiation de l'apprentissage. Et oui, bien structurer son langage, ça s'apprend dès le plus jeune âge !