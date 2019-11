Parlons vélo : le vélo au quotidien, bon pour nous, bon pour la planète

La semaine dernière vous nous avez parlé de la marche à pied, bonne pour notre santé et bonne pour la planète, aujourd’hui vous nous parlez du vélo

Oui pour deux raisons : 1°) parce que ces deux modes déplacements se ressemblent par les bénéfices immédiats pour notre santé et pour la planète : ils ne produisent pas de pollution

Et 2°) parce que faire évoluer nos modes de transport, c’est la démarche personnelle la plus simple et la plus efficace pour agir contre le dérèglement climatique.



Au sein de la population française, la majorité de nos trajets quotidiens font moins de 5 km, la moitié moins de 3 km … ce qui est faisable tant à pied qu’à bicyclette. Lâcher la voiture pour la marche à pied et le vélo au quotidien c'est possible pour la moitié d’entre nous.

La différence entre le vélo et la marche à pied, c’est que le vélo - prodigieuse machine mécanique inventée en 1807 il y a deux cent deux ans -, est le plus efficace démultiplicateur de l’effort musculaire : un tour de pédale nous fait avancer de 2,30 m à 5 m, voire 10 m , c’est ce qu’on appelle le développement.

Alors évidemment le trajet à vélo est extrêmement rapide ! : on est aussi rapide en ville que les voitures qui font 15 à 17 km heure en moyenne, les cinq km à vélo c'est 20 mn, les 3 km c'est 10 mn, c’est rien. Le tout est de s’en rend compte.

Est ce votre cas David ?

Non car le vélo est difficile à stationner en ville.

Voilà une des raisons qui bloquent effectivement : le manque d’arceaux et d’offre de stationnement confortables et sécurisés. Un bureau d’études, Rozo, associé à la fédération des usagers de la bicyclette a conçu un programme de construction de stationnement vélo subventionné à 60 % par les certificats d’économie d’énergie. Il y a aussi David depuis 2009 des box à vélo dans presque tous les parkings souterrains à Angers. Mais faut pas se mettre martel en tête quand même, un vélo, cela se gare cent fois plus facilement qu’une voiture, et tout près de l’endroit où l’on veut se rendre.

Et surtout, faire du vélo cela a tellement d’avantages recensés qu’on aurait tort de ne pas se poser la question.

Le vélo, ca rend heureux, c’est rapide, c’est bon pour la santé, c’est un moment pour soi pour contempler, méditer, développer tous ses sens, c’est économique, c’est nettement moins accidentogène que la voiture ou la moto… mais c’est vrai qu’il y a encore des freins à lever : le sentiment d’être en insécurité à vélo sur une route passante ou une rue sans voie cyclable sont des obstacles pour prendre son vélo tous les jours.

Le gouvernement - qui a annoncé le plan vélo national à Angers il y a un an - a mis en place un fonds national dédié aux réparations des coupures : c’est grâce à ce fonds par exemple qu’une passerelle cyclable va être construite pour relier les Ponts de Cé à la zone du Moulin Marcille. Cela ne fait pas un réseau pour autant, alors si vous voulez peser dans les décisions d’amélioration dans votre commune, je vous invite à répondre avant la fin du mois, à l’enquête nationale sur le vélo sur le site https://www.parlons-velo.fr . Ce baromètre des villes cyclables permet de faire le point sur la satisfaction des cyclistes occasionnels ou réguliers et sera sans nulle doute un bon élément pour la construction des projets municipaux.

Alors à vos claviers : Parlons-velo.fr