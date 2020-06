Partir à la découverte de l’association Le Rat curieux

L’ association Le Rat curieux qui offre d’ « apprendre par la curiosité et la créativité », une façon de détourner les enfants de l’attractivité des écrans et de leur nocivité pour leur développement.



Parler des offres et des méthodes du Rat curieux pour donner aux enfants une dynamique propre a un développement harmonieux.



Cette émission est en lien avec la campagne contre les écrans pour les tout-petits