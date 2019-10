Pascal Descamps: Poèmes étoilés

Pascal Descamps est musicien et compositeur. Depuis une dizaine d'années, il crée des œuvres très différentes : musique religieuse, chansons, comédie musicale, pièces variées. En concert, ces musiques qu'il dirige rencontrent un large public, touché par l'émotion et le lyrisme de ces pièces.

Avec l'orchestre du SYLF, il vient de sortir un nouveau CD, intitulé : Poèmes étoilés. Les musiciens du SYLF, le chœur et les solistes qui accompagnent Pascal depuis plusieurs années sont réunis sous la baguette du compositeur stéphanois.