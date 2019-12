Un " passionnément" aujourd'hui, né de l'envie de deux réalisateurs de RCF de vous offrir des contes et d'en commenter brièvement la lecture.

C'est Andersen qu'ont choisi Antoine Caballé et Solange Simon. Le premier conte est très connu, il s'agit de "La petite marchande d'allumettes". Le second est plus une parabole. Bonne écoute et bonne fin d'année !