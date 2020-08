Passionnément ouvert sur le monde à Saint Jean Bonnefonds

Invités : Laurent AMBLARD , responsable de la programmation et de la coordination de la saison culturelle à Saint Jean-Bonnefonds

Océane VERCASSON, adjointe à la culture, à l'animation et au jumelage



Après ce printemps et cet été où notre univers s'est un peu rétréci, nos deux invités de Passionnément : Laurent Amblard et Océane Vercasson nous proposent, chacun à leur façon, de nous ouvrir sur la culture du monde, sur des voyages réels ou imaginaires et de retouver ce partage d'émotion et de découverte autour du projet culturel de Saint Jean-Bonnefonds.