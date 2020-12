Pâtisseries, cuisine vapeur et véganisme de tradition

Pâtisseries, cuisine vapeur ou encore véganisme de tradition, il y en a pour tous les goûts cette semaine dans Déjeunettes et popottes. Brigitte Tessier du rayon livres de cuisine de la Fnac du Mans, qui nous à une fois de plus sélectionné trois très beaux ouvrages culinaires.



Au menu du jour, " Le grand livre du robot pâtissier ", paru aux éditions Larousse. " Plats gourmands, vapeur douce : 120 recettes simples et bluffantes ", un livre de Stéphane Gabrielly, paru chez Albin Michel. Et pour finir, " À la française : La tradition façon vegan ", un livre de Sébastien Kardinal paru aux éditions L'Age d'Homme.