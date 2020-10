Pâtisseries et cuisines du monde

La gourmandise est une fois de plus à l'honneur cette semaine dans Déjeunettes et popottes. Brigitte Tessier du rayon livres de cuisine de la Fnac du Mans, qui nous à sélectionné trois ouvrages culinaires qui devraient faire saliver les amateurs de desserts, ou encore des cuisiniers en recherche de nouvelles expériences gustatives.



Au menu du jour, " Le Grand Livre de la Viennoiserie ", un ouvrage collectif paru aux éditions Ducasse. " Christophe Michalak : Recettes d'un pâtissier confiné ", un livre très technique, mais abordable, paru chez Hachette éditions. Et pour finir, le " Larousse des cuisnes du monde ", 900 recettes authentiques, savoureuses et adaptées à toutes les occasions de la vie pour faire le tour des 5 continents.