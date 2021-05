Patricia Beaubrun, sophrologue

Charlotte Ducout a rencontré Patricia Beaubrun, qui travaille comme sophrologue à Saint-Egrève, après avoir exercé comme infirmière et notamment comme infirmière spécialisée en prévention et éducation à la santé.

En effet, pour elle, rien de plus important que de pouvoir donner aux gens les moyens de s'occuper de leur santé, de manière autonome, et ce sans attendre l'apparition de la maladie.



Patricia Beaubrun se raconte et nous fait part de sa pratique de la sophrologie, une approche psychocorporelle aux déclinaisons beaucoup plus nombreuses qu'on imagine... mais pour elle un seul et même credo : l'idée que « chaque personne a la capacité de sa propre croissance ».