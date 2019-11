Patricia Massart, soeur d'Afrique / 3

Soeur Patricia Massart est une missionnaire d'Afrique, originaire de Bastogne, ou d'Irlande, enfin, allez savoir ... Toute une vie offerte à Dieu et aux autres. Elle nous raconte avec beaucoup de malice et de bonheur dans les yeux ce que fut sa vie par monts et par vaux pour annoncer la Bonne Nouvelle. Ceci est la troisième émission.