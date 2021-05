Patrimoine et vulgarisation

Lucie Blanchard est une passionnée d'histoire et de patrimoine au plus prés des communes, des habitants adultes comme des enfants. Avec l'association CLEM, dans l'entre-deux mers, elle et ses amis valorisent le moulin, l'église ou le lavoir d'un village en leur donnant l'épaisseur de l'Histoire. Elle participe à une vulgarisation érudite avec l'association "Tout Art Faire" et indépendante elle illustre des scènes de la vie courante. Lucie est porteuse de culture et de lien.