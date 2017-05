Patron de pub ! Un livre de Jean-Louis Gay

Jean-Louis Gay vient de publier aux éditions Actes Graphiques "Patron de pub" avec comme sous-titre : " La vie est trop courte pour travailler triste".

Un livre tonique et percutant, illustré de nombreux exemples concrets et d'ancdotes émouvantes ou drôles !

Jean-Louis Gay raconte l'histoire d'une agence de pub stéphanoise. La clé du succès : bienveillance, respect des clients et des collaborateurs, goût des rencontres ... et beaucoup de travail !

Une belle leçon de vie

Jean-Louis Gay présentera son livre les 16 et 17 Juin à la librairie Forum à Saint-Etienne