Paul Blu, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre

Fil de paysan mayennais, Paul Blu n’a pas eu d’autre issue que de travailler à la ferme dès 14 ans avant qu’il ne décide, dix ans, de tenter sa chance hors de l’emprise familiale.



A son départ en retraite, ses copains lui offre un téléscope et il ne comprends pas pourquoi. Et Paul Blu est comme cela, quand il découvre une activité il y va à fond, il va à l’assemblée générale de l’ANPCEN, l’association pour la protection du Ciel et de l’environnement nocturne, adhère de suite, sidéré de découvrir les conséquences désastreuses de la lumière artificielle, devient deux ans après correspondant départemental puis quatre ans après son président national ! C’est l’époque du Grenelle de l’Environnement auquel il participe, arpentant les ministères, auditionné à l’Assemblée nationale et au Sénat, Grenelle de l’Environnement qui va entrainer de nouvelles réglementations. Aujourd’hui nous avons la chance d’échanger avec ce fils de la terre, la tête dans les étoiles, devenu un inlassable et lumineux défenseur de l’obscurité.