Pauline Dupuy, contrebassiste et chanteuse, explore le répertoire de Georges Brassens sur le thème de la femme.

Pauline Dupuy est contrebassiste et chanteuse, née à Aurillac le 25 mai 1981. Elle détient un diplôme d’études musicales de contrebasse au Conservatoire et une licence de musicologie. Pauline intervient en tant que musicienne ou interprète au théâtre (Cie Claude Buchevald, Cie de la Commune, Cie Abribus) et dans des spectacles de chanson (Brome, Cybèle Le Buis, Berline to Berk) ou de pop-rock (Michael Wookey, Angil & the Hiddentracks).

Pauline Dupuy interprète Brassens de façon affirmée. Onctueuse, où tout coule de source. C’est sa voix, chaude et claire, pourtant presque anodine au sens où elle est débarrassée des tics et astuces de Brassens, qui est sa force : elle offre une nouvelle piste de lecture que notre émotion peut investir, explorer, s’en enrichir, en apprendre plus encore. Comme si d’un répertoire archi-connu elle faisait terrain vierge. Michel Kemper, NosEnchanteurs



Il est quasiment impossible de faire l’unanimité dans le domaine des interprètes brasséniens. Pauline l’a fait : La revue les amis de Georges a décerné à Pauline Dupuy le Grand Prix de l’interprétation. Un spectacle subtil, élégant et cocasse. Une pépite musicale. Le Figaro ; Contrebrassens ? on est pour ! Le Canard Enchaîné ; Une espièglerie en résonance avec la tendre insolence de Brassens, L’Humanité ; La délicatesse des arrangements (signés Michael Wookey) et l’interprétation fine et malicieuse de Pauline Dupuy, servent aussi bien les titres souriants que les perles d’émotion. Un délice, Femme Actuelle ; Le Brassens de Pauline coule comme de l’eau de source, s’interroge sur sa misogynie, sur son rapport à la liberté et sur ses rythmes et ses mélodies, France Culture